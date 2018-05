Werkstraf voor stalker (76) die twee jaar lang gemeente Leidschendam-Voorburg lastig viel

DEN HAAG - Een 76-jarige stalker uit Voorburg is veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf van 60 uur omdat hij gemeentemedewerkers van Leidschendam-Voorburg twee jaar lang stalkte. Bovendien mag hij twee jaar lang geen contact hebben met de gestalkte medewerkers en politici, onder wie oud-burgemeester Van der Sluijs.

Hans H. verstuurde de mails in 2015, toen er veel protesten waren tegen de opvang van vluchtelingen. H. was tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Leidschendam en mailde daar veelvoudig over. Hij was bang voor 'inbraak en verkrachting door moslimvluchtelingen'. Het asielzoekerscentrum kwam er overigens nooit.

'De komst van een asielzoekerscentrum naar Leidschendam is voor joodse inwoners levensbedreigend. Mijn mails waren om mensen wakker te schudden', verklaarde H. in de rechtbank. De man zei verder dat hij zich van geen kwaad bewust is. 'Ik word monddood gemaakt.'



Zeven aangiftes

In totaal deden zeven raadsleden aangifte. Dagelijks ontvingen zo'n veertig mensen de dreigende e-mails. Zo kreeg raadslid Klazinga een mail met de tekst: 'alle Klazinga's aan de hoogste boom'. Toenmalig burgemeester Van der Sluijs wordt in de e-mails van H. een 'antisemiet met maar één hersencel' genoemd.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden een werkstraf van 180 uur, een voorwaardelijke celstraf en een contactverbod met politici. De officier denkt dat de kans op herhaling groot is. 'Vanwege de leeftijd van deze meneer is gedragsverandering moeilijk.'