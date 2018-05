Celstraf en rijontzegging geëist voor dodelijke 'straatrace'

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie eist negen en zeven maanden celstraf voor Desley J. (20) en Jessy P. (19) voor een fatale straatrace in september vorig jaar. De twee mannen waren betrokken bij een ongeluk op de Generaal Spoorlaan in Rijswijk, waarbij een 62-jarige man om het leven kwam.

De twee verdachten bekennen donderdag in de rechtbank in Den Haag dat er een aanrijding is geweest. Desley J.: 'Ik zag wel een fietser oversteken, toen remde ik. Maar het was al te laat. Ik heb te hard gereden. Het is gewoon mijn schuld.' Jessy verklaart dat hij de fietser zag oversteken en piepende banden hoorde. 'Echt gezien heb ik het ongeluk niet.'

Desley J. en Jessy P. geven toe dat ze te hard hebben gereden, maar ontkennen dat ze het racen waren. Uit technisch onderzoek blijkt dat de mannen meer dan 90 km/uur hebben gereden. Volgens Jessy P. klopt dat niet. 'Ik heb wat harder gereden, maar zeker geen 93 of 98 kilometer per uur, zoals gezegd.'



'Ze waren elkaar aan het uitdagen'

Getuigen van het ongeluk vertellen in de rechtszaal dat de mannen duidelijk aan het racen waren. Een van hen zag de auto's rijden vanuit het raam. 'Ze reden minstens 100 kilometer per uur. Er wordt hier vaker hard gereden, maar zo hard heb ik nog nooit gezien.' Een andere getuige zag dat de verdachten in hun auto's naar elkaar aan het seinen waren. 'Ze waren elkaar aan het uitdagen.'

In de rechtszaal kwam ook de zus van het 62-jarige slachtoffer aan het woord: 'Mijn broer komt niet meer terug, dat kunnen jullie niet meer ongedaan maken. Mijn leven staat stil. Er is iets in mij dood gegaan.'



'Voldoende bewijs'

Volgens de officier van justitie is er voldoende bewijs van een straatrace, zoals hard optrekken bij de stoplichten en het maken van een filmpje, dat later werd gewist. 'Als ze 50 kilometer per uur hadden gereden, was het ongeluk niet gebeurd, blijkt uit onderzoek.'

De rechter doet over twee weken uitspraak in de zaak.

