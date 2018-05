Verjaardagscadeau nog voor verjaardag gestolen van 9-jarige jongen in Wassenaar

WASSENAAR - Het zal je maar gebeuren. Je koopt op Marktplaats voor 190 euro een skelter voor je zoontje Vincent die zondag negen jaar wordt en dan wordt ie nog gestolen voor zijn verjaardag.

Heel blij was Vincent met zijn verjaarsdagscadeau. Omdat je een skelter nergens in huis kan verstoppen, mocht Vincent er al mee spelen voor zijn verjaardag. Het is tenslotte ook nog eens meivakante. Papa zet de skelter dan 's avonds wel terug in het schuurtje.

Dat wilde papa Dick woensdagavond rond 22:00 doen, maar er was geen skelter meer op het parkeerplaatsje ter hoogte van de Kuyperweg in Wassenaar te vinden. Vader heeft nog in de wijk rondgefietst want misschien hadden 'dronken jongens een grapje uitgehaald.' De blauwe skelter van het merk Berg, met twee rode stoeltjes, was echter spoorloos.

Wijkagent

De wijkagent was het ook via sociale media opgevallen dat de skelter verdwenen was. Hij riep de familie op om aangifte te doen. Dat heeft de vader inmiddels gedaan. Maar zoontje Vincent zit nu zonder skelter. Hij heeft er een week van genoten. Via marktplaats is niet zo snel een nieuwe te regelen. Als de daders hopen erg rijk van te worden, komen ze van een koude kermis thuis. Op Marktplaats kosten dit soort skelters tussen de 150 en 200 euro.