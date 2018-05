Alles wat je moet weten over de Nationale Herdenking en Bevrijdingsdag

REGIO - Ook onze provincie staat de komende dagen uitgebreid stil bij de Nationale Herdenking op 4 mei en bij Bevrijdingsdag op 5 mei. We hebben hieronder op een rijtje gezet wat er zoal te doen is in onze regio. En natuurlijk besteedt ook Omroep West aandacht aan beide dagen en kun je alles live volgen op TV West, omroepwest.nl of de app.

Nationale Kinderherdenking

In Madurodam in Den Haag vindt 4 mei voor de derde keer de Nationale Kinderherdenking plaats. Tijdens deze herdenking met als motto 'Leven in vrijheid' spelen kinderen de hoofdrol. Thema's als herdenken, vrijheid en verzet worden op een laagdrempelige manier bij kinderen onder de aandacht gebracht. TV West besteedt hier tussen 19.15 uur en 20.15 uur live aandacht aan.

Stille Tocht Waalsdorpervlakte

Tijdens Dodenherdenking op 4 mei wordt er een stille tocht gehouden over de Waalsdorpervlakte in Den Haag om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. De tocht begint vanaf de zijweg van de Oude Waalsdorperweg. Rond het monument met de Bourbonklok wordt om 20.00 uur twee minuten stilte gehouden, alvorens er bloemen en kransen worden neergelegd. Daarna luidt de klok totdat de laatste belangstellenden het monument is gepasseerd.

Aangrijpende documentaires bij TV West

TV West zendt op 4 mei twee aangrijpende documentaires uit. 'Als bomen konden spreken' gaat over het verhaal van 251 Joodse onderduikers die werden gedeporteerd vanuit twee Haagse psychiatrische instellingen. Deze Westdoc is om 16.00 uur te zien op TV West. Het programma is ook online te bekijken.

De tweede documenaire 'De laatste Engelandvaarders' start om 16.30 uur. Hierin volgen we drie jongen helden die tijdens de Tweede Wereldoorlog naar Engelend gingen. De één ging met een vouwboot over de Noordzee, de andere twee gingen te voet via Portugal.

Naast beide documentaires zendt TV West ook een compilatie uit van de serie 'De Laatste Getuigen', die gemaakt is in samenwerking met het Nationale Theater. In deze serie vertellen vijf Hagenaars over de impact van de oorlog op hun leven.

Bevrijdingsfestivals

Op het Malieveld in Den Haag wordt dit jaar voor de elfde keer het Bevrijdingsfestival gehouden. Onder anderen Rondé, dj Fedde le Grand, saxofoniste Candy Dulfer en The Voice-finalist Samantha Steenwijk komen optreden. Het festival wordt afgesloten door twee Haagse acts: Di-rect en dj Matsoe Matsoe. In totaal zijn er bijna veertig optredens. Het festival begint rond 12.00 uur en eindigt rond 23.00 uur.

In Alphen aan den Rijn wordt dit jaar voor de derde keer het Bevrijdingsfestival op het Rijnplein gehouden. De hoofdact wordt verzorgd door Glennis Grace. Daarnaast treden onder anderen Helemaal Top en The Roostriders op. Het gratis festival begint rond 15.30 uur en wordt afgesloten door The Partysquad.

Ook verslaggevers van Omroep West zijn zaterdag op pad om te kijken en horen hoe onze regio Bevrijdingsdag viert. Houd de website, de app en de social media van Omroep West in de gaten om te zien wat er zich op de diverse bevrijdingsfestivals afspeelt. Van het Haagse bevrijdingsfestival is op 12 mei een samenvatting te zien op TV West.

Weer

Niet onbelangrijk ook, het weer: de komende dagen laat de zon zich uitgebreid zien. Het kwik stijgt vrijdag tot zo'n 17 graden en zaterdag plaatselijk zelfs tot 20 graden Celsius.