Acteur Beau Schneider: 'Ik krijg rillingen over mijn rug van de muziek van André Rieu'

DEN HAAG - Beau Schneider heeft niets met de muziek van André Rieu. 'Veel mensen vinden het heel vrolijk, maar ik krijg er rillingen over mijn rug van', vertelt de Haagse acteur in het programma Aan de Bak. Schneider is daar om een plaat te kiezen voor de Eeuwige Roem Top 100.

'Sorry, ik vind het ook lullig', vervolgt Schneider. 'Het is niet echt mijn smaak. Het is klassiek, maar dan commercieel. Ik snap het gewoon niet.'

In de Eeuwige Roem Top 100 kunnen luisteraars een plaat kiezen die wat hun betreft in die top 100 moet staan. Ook laat presentator Patrick van Houten bekende 'ambassadeurs' een kanshebber kiezen. Daarnaast moet de bekende Nederlander aangeven welke plaat er symbolisch uit de top 100 mag verdwijnen. Schneider heeft niet veel met The second waltz van André Rieu, maar gaat zich inzetten voor Fragile van Sting.



Concerten van Sting

'Ik ben met Sting in aanraking gekomen door mijn vader. We maakten elke zomer kleine tripjes en dan luisterden we naar jazz. Ook andere artiesten, maar vooral Sting. En tot op de dag van vandaag ga ik nog steeds naar zijn concerten.'

Beau Schneider kreeg landelijke bekendheid door de rol van Tim Loderus in de soapserie Goede Tijden Slechte Tijden en speelde afgelopen theaterseizoen in de toneelbewerking van Hendrik Groen- Pogingen iets van het leven te maken. Komend seizoen is hij naast Owen Schumacher en Hanneke Drenth te zien in de cabaretkomedie Laten we eerlijk zijn.

Er kan nog steeds gestemd worden voor de Eeuwige Roem Top 100. Dit kan nog tot en met 17 mei 12.00 uur. Je kunt minimaal drie en maximaal twaalf titels kiezen. Je kunt niet meerdere keren op dezelfde plaat stemmen.

