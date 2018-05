'Zes gewonden bij ongeluk A12', weg in beide richtingen dicht

Foto: AS Media

ZEVENHUIZEN - Op de A12 ter hoogte van Zevenhuizen is donderdagmiddag een ernstig ongeluk gebeurd. Een woordvoerder van de politie spreekt over 'minimaal zes gewonden'. De brandweer meldt dat een vrachtwagen en een bestelbus beiden tegen de betonnen afscheiding van de middenberm zijn gereden. De betonblokken zijn op de andere weghelft terechtgekomen.

Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Er zijn zes ambulances naar Zevenhuizen geroepen. Ook wordt medisch personeel ingevlogen met de traumahelikopter. De weg is in beide richtingen afgesloten. De middenberm is volgens Rijkswaterstaat zo'n vier meter opgeschoven. De reparatie zal enkele uren duren.

Rode kruisen

Volgens de politie zijn er automobilisten die proberen de file voor het ongeluk te vermijden door rode kruisen boven de weg te negeren.

Verkeer op de A12 Gouda - Den Haag moet omrijden via Rotterdam (A13, A20)