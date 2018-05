Dure drone gestolen bij Mediamarkt met hulp van caissière

DEN HAAG - Met hulp van een caissière steelt een vrouw een dure drone bij de Mediamarkt in het centrum van Den Haag. De caissière heeft de beveiliging van de doos gehaald, maar heeft de drone niet aangeslagen in de kassa. Zij is inmiddels aangehouden, maar omdat ze niet wil zeggen wie de andere vrouw is, toont de politie bewakingsbeelden van haar.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 8 mei. Meer zaken zijn hier vinden.

De diefstal vindt plaats op donderdagavond 1 maart bij het filiaal van de Mediamarkt aan de Grote Marktstraat. De verdachte komt bij de kassa met twee dozen: een product van ongeveer 30 euro en een drone van 1200 euro. De caissière haalt de beveiliging van de drone af en slaat alleen het goedkope product aan.

De vrouw rekent 30 euro af en vertrekt met de twee dozen in haar tas. De caissière is aangehouden en verhoord, maar het is nog altijd niet bekend wie de andere vrouw is. Daarom hoopt de politie op tips over haar. Ook als ze de drone heeft doorverkocht of als ze in andere winkels is gezien, hoort de politie dat graag.



Herkent u de vrouw?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem