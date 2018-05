Deel dit artikel:











Winkeldief slaat vijf keer toe bij Intertoys en Trekpleister De verdachte. Beeld: Politie De verdachte. Beeld: Politie De verdachte. Beeld: Politie De verdachte. Beeld: Politie De verdachte. Beeld: Politie De verdachte. Beeld: Politie

ZOETERMEER - Een winkeldief heeft in februari en maart maar liefst vijf keer zijn slag geslagen bij vestigingen van Intertoys en Trekpleister in Zoetermeer. Op bewakingsbeelden te zien dat de man in alle gevallen recht op zijn doel afgaat, ongezien zijn tas vult en met de buit de winkel verlaat.

Geschreven door Team West

Opsporingsprogramma op TV West

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 8 mei. Meer zaken zijn hier vinden. De man is op 8 en 15 februari en 9 maart actief bij Intertoys aan de Amsterdamstraat. Op 27 februari en 13 maart slaat hij toe bij Trekpleister aan het Westwaarts. Zijn buit bestaat onder andere uit elektronisch speelgoed, Zwitsal producten en plastic drinkflessen voor baby’s. Mogelijk heeft hij die spullen ergens te koop aangeboden en is u dat opgevallen.

Herkent u de man? Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem