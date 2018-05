Politie zoekt getuigen van schietincident Franklinstraat Den Haag

DEN HAAG - Bij het schietincident aan de Franklinstraat in Den Haag, vorige week woensdag, is een 22-jarige man beschoten en daarna meegenomen in een auto. Er zijn al twee verdachten aangehouden, maar de politie is nog dringend op zoek naar getuigen die hebben gezien wat er precies is gebeurd.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 8 mei. Meer zaken zijn hier vinden.

Het incident vond plaats op woensdagavond 2 mei om 21.30 uur op de hoek van de Franklinstraat en de Newtonstraat in Den Haag. De politie weet dat de 22-jarige man is beschoten en in een auto is geduwd. Die auto is daarna weggereden.

Diezelfde avond is het slachtoffer weer gevonden. Hij is niet gewond geraakt. Woensdagavond zijn in Wassenaar twee mannen van 27 en 29 jaar aangehouden als verdachten. Hun betrokkenheid bij het schietincident wordt onderzocht.



Twee vluchtauto’s

Er zijn twee vluchtauto’s bij de zaak betrokken. Een donkere auto reed weg over de Newtonstraat richting de Suezkade, een lichtkleurige auto reed precies de andere kant op, naar de Regentesselaan. De politie komt graag in contact met mensen die de auto’s daarna nog hebben gezien of die weten wie er woensdagavond 2 mei in reden.

Getuigen die hebben gezien wat er precies is gebeurd en wie daarbij betrokken waren, worden ook gevraagd om zich te melden. Daarnaast is de politie nog op zoek naar camerabeelden of foto’s of flimpjes die zijn gemaakt door omstanders. Die kunnen worden geüpload via dit formulier.



Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem