Helpende man blijkt oplichter tijdens pinnen in Voorburg De verdachte. Beeld: Politie De verdachte heeft een opvallende rugtas. Beeld: Politie

VOORBURG - Een licht dementerende meneer van 79 jaar is 850 euro kwijt geraakt aan een oplichter. Die was zogenaamd behulpzaam tijdens het pinnen bij een geldautomaat in Voorburg. Hij heeft het slachtoffer zo misleid, dat die niet in de gaten had dat de man geld van zijn rekening pinde.

Geschreven door Team West

Opsporingsprogramma op TV West

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 8 mei. Meer zaken zijn hier vinden. Het slachtoffer gaat op woensdag 14 februari geld pinnen bij de geldautomaat aan de buitenkant van de ING bank aan de Prins Bernhardlaan in Voorburg. Het lukt hem niet meteen om er geld uit te krijgen. Op dat moment wordt hij aangesproken door een man, die hem vraagt of hij hem kan helpen. De man legt uit hoe de automaat werkt en kijkt mee terwijl het slachtoffer zijn pincode intoetst. Vervolgens laat hij zijn koffiebekertje vallen en zegt tegen de 79-jarige meneer dat hij dat in de prullenbak moet gooien, die even verderop staat. Terwijl meneer dat doet, haalt de man flink wat geld van de rekening.

20 euro Als het slachtoffer terug komt, geeft de verdachte aan dat de geldautomaat raar doet. Hij zou geld geven zonder pincode. Wat de 79-jarige man niet door heeft, is dat er op dat moment nog meer geld van zijn rekening wordt gehaald. De verdachte vraagt hoeveel geld meneer wilde pinnen en geeft hem de gevraagde 20 euro. Het slachtoffer bedankt de man voor de hulp en vertrekt daarna. Later die dag ontdekt de neef van de 79-jarige man dat er 870 euro van de rekening is verdwenen. Hij informeert bij zijn oom waar hij dat geld voor heeft opgenomen. Die geeft aan dat hij maar 20 euro heeft gepind en merkt dan dat ook zijn pinpas is verdwenen.

Rondhangen bij bank De verdachte hangt voor de diefstal al een tijdje rond bij de bank. Hij lijkt te wachten tot hij door één van de medewerkers wordt geholpen. Tijdens het wachten is hij duidelijk in beeld gebracht door de bewakingscamera’s. Na verloop van tijd loopt hij naar buiten, waar hij het slachtoffer oplicht. Na de diefstal heeft hij binnen nog een kort gesprek met een medewerker van de bank en daarna vertrekt hij op de fiets. Tijdens de pintransactie is ook geluid opgenomen, zodat is te horen wat de man tegen het slachtoffer zegt. Mogelijk herkent u hem ook aan zijn stem.

Weet u wie de man is? Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem