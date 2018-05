Deel dit artikel:











Inbrekers proberen toe te slaan bij twee huizen in Lisse De verdachten. Beeld: Politie De auto van de verdachten. Beeld: Politie

LISSE - Twee inbrekers hebben geprobeerd om binnen te komen bij twee huizen in Lisse. Het is in beide gevallen niet gelukt, maar de verdachten zijn wel gefilmd door de bewakingscamera’s bij één van de woningen.

Geschreven door Team West

Opsporingsprogramma op TV West

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 8 mei. Meer zaken zijn hier vinden. De inbraakpogingen vinden plaats bij twee vrijstaande huizen aan de Heereweg op vrijdagavond 23 maart rond 20.45 uur. Bij één van de woningen is geprobeerd binnen te komen via de achterzijde op de eerste verdieping. Bij de buren wilden de inbrekers de keukendeur openmaken. De mannen en hun auto zijn gefilmd door een bewakingscamera. De auto is niet zo goed te zien en daarom krijgt de politie daar graag meer informatie over. Ook getuigen van de inbraakpogingen zijn nog welkom.

Herkent u de mannen of heeft u andere informatie? Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem