Jet Sol krijgt uniek inkijkje bij Soldaat van Oranje, kijk mee!

KATWIJK - Bij de 4 en 5 mei herdenkingen staat dit jaar 'verzet' centraal. Eén van de bekendste verzetshelden is Erik Hazelhoff Roelfzema, de Soldaat van Oranje. Jet Sol ging met het programma Van de Kaart recht door de Theaterhangaar in Katwijk waar de musical Soldaat van Oranje al jaren wordt gespeeld. Ze had een bijzonder gesprek met producent Fred Boot en kreeg een kijkje achter de schermen. Dat is bijzonder, want weinig cameraploegen gingen haar voor.

Producent Fred Boot: ‘Een voorstelling over de oorlog maken is als koorddansen’. Hij staat met Jet in het decor van studentensociëteit Minerva. Boot ontwikkelde de musical toen hij zelf de veertig gepasseerd was en twee kleine kinderen had. ‘Ik vond het belangrijk om dit verhaal te vertellen. Als je begrijpt wat je ouders en de ouders van je ouders meemaakten, leer je je eigen zijn te begrijpen. Ook vind ik het belangrijk om te vertellen wat de oorlog met mensen doet. Waarom strijden voor vrede zo belangrijk is. We mogen nooit vergeten welk verhaal we hier vertellen.’

Fred Boot ontmoette Erik Hazelhoff Roelfzema ooit zelf. ‘Hij wilde geen held genoemd worden. Hij zei: 'Ik vond het gewoon niet kunnen, de dingen die de Duitsers deden.' Daarom besloot hij in verzet te komen.' Daar gaat de voorstelling over. Over keuzes maken.’



Einde van de musical

Hoewel de musical bekend staat om zijn eeuwige verlengingen en al ruim 2400 voorstellingen gespeeld zijn, realiseert Fred Boot zich dat het ooit stopt. ‘Als ik langs ons decor van de zee loop, denk ik: het zal toch niet waar zijn dat ik hier op een dag loop en dat mensen dit aan het afbreken zijn? En die zee laten leeglopen? Ik weet het: het houdt ooit op. Ik weet alleen niet wanneer.’

Ben je benieuwd hoe het Minerva-decor er van dichtbij uitziet? En hoe de acteurs zich zo snel omkleden rondom het draaiend podium? Bekijk het hier.

Meer zien? De uitzending van Van de Kaart door Valkenburg en Rijnsburg vind je hier.