Koeien vechten voor hun leven na brand bij boerderij

HAZERSWOUDE-DORP - 'Het kwam aan als een mokerslag', zegt Anja Jacobs. Op de boerderij van haar broer William stond woensdagochtend een stal in brand. Hierdoor is ook asbest vrijgekomen. Alle koeien leken op tijd uit de brandende stal te zijn gekomen, maar vier koeien moesten toch worden afgemaakt omdat ze zware brandwonden hadden. Andere runderen vechten voor hun leven.

Zes mensen zijn door de brand gewond geraakt. Onder hen ook Anja's broer, zijn vriendin en hun dochter. 'Het gaat nu gelukkig goed met ze', laat Anja weten. Iets minder goed gaat het met de zestig koeien die in de stal stonden.

'Die waren in eerste instantie veilig naar buiten gebracht vanwege de brand, maar zij liepen de stal steeds weer in. De waterbakken staan binnen en daar wilden ze uit drinken. Maar het isolatiemateriaal in de stal is door de brand gaan smelten, waardoor het op de koeien is gevallen.' Hierdoor zijn veel koeien gewond geraakt. Woensdag werden vier koeien afgemaakt en er wordt gevreesd voor het leven van tien andere koeien.



Tweede keer brand

De familie is aangedaan, want het is de tweede keer dat er brand woedt op de boerderij. In 1979 werd de boerderij ook getroffen door brand. 'Toen ging het mis met lassen in de stal, nu weten we de oorzaak niet. En dat is vreselijk', aldus Anja. Voor haar moeder kwam het nieuws over de brand extra hard aan. 'Zij is ingestort toen ze het nieuws hoorde, omdat ze dit voor de tweede keer meemaakt.'

Ze was ongerust over haar zoon. 'William heeft haar gebeld om te vertellen dat het goed komt met hem.' Ook is hij langs zijn moeder gegaan om haar gerust te stellen. 'Alleen de haren op zijn huid en hoofd zijn verschroeid.'



Oorzaak

Het is nog steeds onduidelijk hoe de brand is ontstaan. Experts onderzoeken donderdag de stal om erachter te komen wat de oorzaak van de brand is geweest.

