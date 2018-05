Familie Mitch Henriquez naar Raad van State om advocatengegevens

DEN HAAG - De nabestaanden van Mitch Henriquez stappen naar de Raad van State, omdat zij gegevens willen over de rechtsbijstand die de twee veroordeelde agenten hebben gekregen. Mitch Henriquez kwam in 2015 om door politiegeweld. Twee agenten werden veroordeeld tot een voorwaardelijke straf.

De familie Henriquez vroeg de politie onder andere om informatie over de tarieven van de advocaten die de twee agenten hebben bijgestaan. De korpschef heeft de gevraagde informatie verstrekt, maar hij heeft de persoonsgegevens weggelakt. Ook zijn de tarieven van het advocatenkantoor doorgestreept.

De nabestaanden zijn het daar niet mee eens. Ze denken ook dat er meer documenten zijn dan de politie openbaar heeft gemaakt. De familie Henriquez stapte vorig jaar naar de rechtbank in Amsterdam, maar die stelde hen in het ongelijk.



Raad van State

Omdat de familie het niet eens is met de uitspraak van de rechter, maken ze nu de gang naar de Raad van State. Maandag om 10:00 uur dient de zaak. De Raad van State doet over het algemeen binnen enkele weken uitspraak.

Mitch Henriquez overleed in 2015 in het Haagse Zuiderpark, nadat hij was gearresteerd door de politie, omdat hij mogelijk een wapen zou hebben. Twee agenten werden door de rechtbank vorig jaar veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een half jaar voor mishandeling met de dood tot gevolg. De agenten gingen in hoger beroep.