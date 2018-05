A12 bij Zevenhuizen tot einde avondspits dicht door ongeluk

ZEVENHUIZEN - Rijkswaterstaat verwacht dat de A12 bij Zevenhuizen nog tot minimaal 19.00 uur in beide richtingen blijft afgesloten. Bij Zevenhuizen gebeurde donderdagmiddag een ernstig ongeluk. Zes mensen raakten gewond, en er ontstond een enorme ravage.

Rond 13.00 uur raakten een bestelbus en een vrachtwagen, die in de richting van Den Haag reden, de betonnen afzetting bij de middenberm. Die schoof door de aanrijding enkele meters de andere weghelft op. Hierdoor ontstond een ongeluk met twee personenauto's die richting Utrecht reden.

Er zijn volgens de brandweer zes mensen bij het ongeluk gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De hulpdiensten rukten massaal uit. Er waren in totaal zes ambulances aanwezig. Ook werd medisch personeel ingevlogen met de traumahelikopter.



Files

Omdat de weg in beide richtingen werd afgesloten, ontstonden lange files. Verkeer dat niet meer van de A12 af kon, is over één rijstrook langs de plek van het ongeluk geleid. Maar de weg werd daarna weer volledig afgesloten.

Rijkswaterstaat moet de voertuigwrakken weghalen, de politie is nog druk bezig met het onderzoek en ook moet de rommel van de betonnen rijbaanscheiding worden opgeruimd. Daarnaast moet er een nieuwe afzetting worden geplaatst.