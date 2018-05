A12 bij Zevenhuizen weer helemaal open

ZEVENHUIZEN - De snelweg A12 bij Zevenhuizen is weer helemaal open. Afgelopen nacht zijn ook de rijstroken naar Utrecht weer vrijgegeven. Donderdagavond kon verkeer al richting Den Haag rijden. De weg was donderdag urenlang in beide richtingen afgesloten na een ernstig ongeluk.

De weg zelf is niet beschadigd geraakt door het grote ongeluk van donderdagmiddag, maar wel de betonnen barrier in de middenberm. Er moesten een flink aantal betonnen blokken van die barrier worden vervangen. De herstelwerkzaamheden liepen flink uit.

'Er is ook nog een kabel van de matrixborden geraakt', zei Rijkswaterstaat donderdag. 'De borden doen het wel, maar we gaan de kabel voor de zekerheid vervangen. We willen zeker weten dat we straks wel rode kruizen boven de weg kunnen zetten mocht dat nodig zijn.'



Klapband

Uit een eerste onderzoek van de politie blijkt dat een vrachtwagen die richting Den Haag reed, een klapband kreeg en een bestelbus raakte. Beide voertuigen kwamen tegen de betonnen afzetting aan die bij de middenberm staat. Het busje vloog hier overheen, en de afzetting schoof ook naar de andere weghelft. Hierdoor ontstond weer een aanrijding met nog eens twee auto's die richting Utrecht reden.

Zes mensen raakten bij het ongeluk gewond en naar het ziekenhuis gebracht, zegt de politie. De hulpdiensten rukten massaal uit. Er waren in totaal zes ambulances aanwezig. Ook werd medisch personeel ingevlogen met de traumahelikopter.



Files

Omdat de weg in beide richtingen werd afgesloten, ontstonden lange files. Verkeer dat niet meer van de A12 af kon, is over één rijstrook langs de plek van het ongeluk geleid. Maar de weg werd daarna weer volledig afgesloten. In de hele regio ontstond een verkeersinfarct.