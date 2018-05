Deel dit artikel:











Boegbeeld van handbalvrouwen Pearl van der Wissel (34) stopt Pearl van der Wissel in actie namens Nederland tegen Tsjechië. (Foto: Orange Pictures)

REGIO - Handbalster Pearl van der Wissel houdt het na dit seizoen voor gezien. De 34-jarige in Leiden geboren opbouwspeelster van Odense wil meer tijd gaan vrijmaken voor andere dingen in haar leven. Ze maakt met haar Deense club nog wel kans op de landstitel. 'Met goud mijn loopbaan afsluiten, zou geweldig zijn', zegt de Zuid-Hollandse routinier, die werkzaam is in het design- en meubelbedrijf van haar Deense echtgenoot.

Van der Wissel heeft een avontuurlijke carrière achter de rug. Ze speelde voor clubs in Nederland, zoals Hellas uit Den Haag en Quintus uit Kwintsheul, Duitsland, Frankrijk en Denemarken. Sinds 2011 komt Van der Wissel voor Odense uit. Ze debuteerde al op vijftienjarige leeftijd voor Oranje en groeide uit tot één van de boegbeelden van het team. Na ruim tweehonderd interlands nam ze in 2012 afscheid van de nationale ploeg. Van der Wissel keerde eind december zeer verrassend terug bij Oranje. Bondscoach Helle Thomsen riep haar op tijdens het WK in Duitsland. Oranje veroverde WK-brons.

