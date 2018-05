Eljero Elia op dreef in Turkije: 'Ik hoop dat de bondscoach eerdaags een signaal afgeeft'

DEN HAAG - Eljero Elia maakt zich met zijn club Istanbul Basaksehir op voor een spannende ontknoping in de Turkse competitie. De vleugelaanvaller uit Voorburg staat met nog drie wedstrijden te gaan slechts één punt achter op koploper Galatasaray. Dus is het tijd voor een belletje met Istanbul over de ontknoping in de Turkse competitie, de toekomst van Elia, het Nederlands elftal en natuurlijk ADO Den Haag…

Hallo Eljero! Hoe gaat het daar?

'Prima. We bereiden ons voor op de volgende competitiewedstrijd tegen Sivasspor.'

Het wordt spannend in de Turkse competitie. In theorie strijden Galatasaray, Basaksehir, Fenerbahçe en Besiktas allemaal nog voor de titel.

'Jazeker, het wordt heel spannend. Er staan nog drie wedstrijden op het programma. Alleen Galatasaray staat hoger dan wij. Kijkend naar het schema van beide teams hebben wij op papier de wat makkelijkere wedstrijden. Twee van onze tegenstanders zijn al veilig. Wij moeten gewoon gaan vlammen. Wij moeten geen honderd of tweehonderd, maar duizend procent geven.'

Wat zou een kampioenschap voor Basaksehir betekenen?

'Het is goed voor de club en voor het Turks voetbal. Normaal gaat het altijd over de traditionele top-3 (Besiktas, Fenerbahçe en Galatasaray). De laatste jaren presteert Basaksehir met diverse plekken in de top-5 goed. Een kampioenschap hebben ze nog niet behaald.'

Leeft het mogelijke kampioenschap in jullie gedeelte van de stad?

'Het leeft totaal niet in de stad. Wij zijn nobody's, zijn een kleine club zonder fans. Alleen mensen in Basaksehir zijn ermee bezig, maar verder boeit het bijna niemand wat. Het is totaal niet vergelijkbaar met het kampioenschap van Feyenoord. Daar hebben we achttien jaar op moeten wachten, wat uitmondde in een groot volksfeest.'

'Ik moet wel zeggen dat de fanbase van Basaksehir steeds groter wordt. Steeds meer kleine kinderen worden fan van ons, maar het grote publiek is voor Besiktas, Fenerbahçe of Galatasaray. Ik kan wel normaal over straat. Als ik dichter bij de grote clubs kom, dan moet ik soms wel op de foto. Ik zit aan de Europese kant en dan ook nog eens in het rustige gedeelte.'

Hoe ziet jullie ideale scenario eruit?

'Ik hoop dat Galatasaray in de volgende speelronde punten verspeeld. Dan spelen zij tegen de nummer twaalf, Akhisarspor. Daar spelen Omar Bayram (oud-speler van NAC Breda, red.) en Marvin Eemnes (ex-Sparta Rotterdam, red.). Daarna krijgen zij nog Yeni Malatyaspor en Goztepe. In het slot van de competitie gebeuren altijd rare dingen. Wat op papier makkelijk is, hoeft dan niet makkelijk te zijn. We gaan het zien.'

Mochten jullie toch geen kampioen worden, is dat dan een enorme klap?

'Het zou jammer zijn, maar voorronde Champions League zou al mooi zijn. Weet je wat het is: we hebben het hele seizoen in de top gestaan, als je dan op het laatste moment verliest, dan is dat natuurlijk zuur.'

Dan even naar jouw situatie. Je bent de laatste weken op dreef met vier goals in de laatste zes wedstrijden.

'Klopt, de laatste weken gaat het weer lekker. Daarvoor heb ik gekwakkeld met een schouderblessure. Het seizoen begon ook lekker met doelpunten in de voorronde van de Champions League en scoren tijdens mijn competitiedebuut. Ik moet gewoon blijven vlammen.'

Je hebt na dit seizoen nog een tweejarig contract. Wat wil je?

'Ik zie wel wat er op mijn pad komt. Ik zit hier goed. Ik zou ook nog wel een stapje willen maken. Ik zou ook nog wel een keer voor een topclub in Turkije willen spelen, maar dat gaat, denk ik, niet gebeuren. Je moet Basaksehir zien als FC Twente. Die verkochten in hun kampioensjaar ook hun goede spelers niet aan de topclubs. Als het komt, komt het. Als het niet komt, ook prima. Ik moet zorgen dat ik deze lijn kan vasthouden.'

Maar er is wel interesse van Wolverhampton Wanderers. Hoe concreet is dat?

'Wat ik heb gehoord van mijn zaakwaarnemer is dat ze belangstelling hebben en dat de club gaat kijken welke middelen er zijn.'

Afgelopen week twitterde je: 'Als de Nederlandse media mij niet willen promoten, doe ik het zelf wel, haha.' Heb je het idee dat de Nederlandse media de Turkse competitie niet serieus nemen?

'Ze praten in Nederland niet over het Turkse voetbal. Ze nemen het niet serieus. Toen ik hierheen ging, werd er gelachen. Pas later ging men zich verdiepen in de club. We hebben Club Brugge volledig weggespeeld. Zij worden met twee vingers in de neus kampioen van België.'

'Ik wilde voor mezelf een statement maken zodat ze in Nederland wakker worden geschud. Ik ben nu aan het vlammen. Als een Nederlander in het buitenland eens in de vijf weken een doelpunt maakt, dan zie je grote stukken voorbij komen, maar over mij schrijven ze niks. Daarom heb ik op een gezonde manier om aandacht geschreeuwd. Maar ik wil niet in een slachtofferrol gaan zitten en ben ook totaal niet zielig.'

Kijkt bondscoach Ronald Koeman wel naar de Turkse competitie?

'Ik zou het niet weten. De grootste spelers spelen hier. Robinho, Pepe, Quaresma. Hier verdien je het geld en nog netto ook. Ik heb nog niks gehoord van Koeman. Ik wil altijd voor mijn land blijven voetballen. Ik doe het met trots. Ik heb veel wedstrijden voor Nederland gespeeld en ben daarin ook belangrijk en beslissend geweest.'

'Als het komt is het goed, als het niet komt, ook goed. Ik ben beschikbaar en zal dat altijd blijven. Als ik word opgeroepen, dan ga ik er vol voor. Ik heb een goede relatie met de bondscoach. Koeman heeft mij naar Southampton gehaald. Ik hoop dat hij mij een keer een signaal geeft dat ik goed bezig ben en dat ik weer een keer bij de voorselectie zit.'

Tot slot nog even over ADO. Gaat die ploeg de play-offs halen?

'Ik verwacht dat ze gaan winnen. Sheraldo Becker is terug en Lex Immers speelt de laatste weken echt goed. Dus ik denk dat het goed gaat komen. Is Lex speler van het jaar geworden? Echt?! Ik dacht Nasser El Khayati, maar ik gun het Lexie ook.'

