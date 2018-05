Pleitbezorgers buslijn zijn nu tegen: 'De weg is te onveilig'

WATERINGEN - Je strijdt jarenlang voor de komst van een buslijn en als-ie er eenmaal écht komt, trek je je steun aan het plan in. Het gebeurt in Wateringen, waar de Seniorenraad Westland zich keert tegen de route die de HTM heeft bedacht voor de verlengde buslijn 21.

Bus 21 rijdt nu naar het eindpunt bij de Lozerlaan, maar vanaf volgend jaar moet die op verzoek van de seniorenraad doorrijden naar het Plein in Wateringen. Maar nu blijkt dat de HTM de lijn via de Ambachtsweg in Wateringen wil laten lopen, komen de voorvechters van de buslijn in verzet.

'De weg is met al die sluizen te onveilig en te smal voor grote bussen', zegt Ton Kettmann van de Seniorenraad Westland. Hij krijgt bijval van Eric Borggreve van de werkgroep verkeersveiligheid Ambachtsweg. Volgens hem gebeuren er geregeld bijna-ongevallen waarbij fietsers door elkaar passerende auto's van de weg worden gedrukt.



Andere route

Beide heren dringen er bij de HTM op aan dat de bus via een andere route naar het Kerkplein in Wateringen rijdt. Maar woordvoerder Marijke Poppelier van de HTM zegt dat dit niet mogelijk is. 'De route die de Seniorenraad voorstelt, betekent dat de bussen per jaar in totaal 12.000 kilometer moeten omrijden en die ruimte hebben we niet.'

De Seniorenraad stelt voor het aantal bussen per uur terug te brengen van zes naar twee per uur, maar dat is volgens de HTM evenmin mogelijk. Alle partijen kunnen de komende periode nog officieel bezwaar maken. De nieuwe dienstregeling gaat eind van het jaar in.