ZZ Leiden gaat onderuit en moet op herhaling in play-offs

Marijn Ververs in actie namens ZZ Leiden. (Foto: Orange Pictures)

LEIDEN - De basketballers van Zorg en Zekerheid Leiden moeten een beslissingswedstrijd spelen in de kwartfinales van de play-offs. Ze verloren donderdagavond het uitduel met Aris Leeuwarden: 64-56. Omdat de Leidenaren dinsdag thuis hadden gewonnen (85-77), wacht hen een derde wedstrijd in de best-of-3-serie.

ZZ Leiden liep in Leeuwarden vrijwel het hele duel achter de feiten aan. Zowel na het eerste (16-10) als tweede (37-27) en derde kwart (49-44) keek de formatie van coach Paul Vevaeck tegen een achterstand aan. In de slotperiode knokte ZZ Leiden zich echter terug en kwam het via Marijn Ververs zelfs op een voorsprong (51-52).

Maar in de laatste vijf minuten ging het alsnog mis. Aris draaide de verhoudingen opnieuw om, waarmee het een beslissingsduel uit het vuur sleepte. De derde ontmoeting wordt zaterdag afgewerkt in Leiden.

