Actie tegen nieuwe brug over De Vliet: 'Kost klauwen met geld'

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - De nieuwe oppositie in de gemeente Leidschendam-Voorburg heeft donderdagmiddag campagne gevoerd tegen een extra brug over De Vliet. Leden van GBLV/Gemeentebelangen, D66 en GroenLinks deelden rond de Klein Plaspoelpolder flyers uit tegen de mogelijke aanleg van een nieuwe oeververbinding. 'We roepen de stille meerderheid op om duidelijk te maken dat de nieuwe brug er niet moet komen', aldus Hans Peter Klazenga van Gemeentebelangen.

Aanleiding voor de campagne zijn de coalitieonderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en CU-SGP in Leidschendam-Voorburg. Een aantal van die partijen is voor een extra brug, om zo de verkeersdoorstroom te verbeteren. Vooral in de zomer, als de sluis in gebruik is, ontstaan er langdurige verkeersopstoppingen.

Het is niet de eerste keer dat de aanleg van een nieuwe brug over De Vliet een discussiepunt is. In 2015 werd er al over gesproken, maar toen besloot het college dat er geen nieuwe oeververbinding zou komen. De oppossitiepartijen vrezen dat het nieuwe college dat besluit terug zal draaien. 'De VVD heeft stevig ingezet op de brug. We moeten daarom nogmaals duidelijk maken dat dit meer nadelen dan voordelen heeft', aldus Klazenga.



Zienswijze

De oppositie hoopt met de campagne buurtbewoners op te trommelen om in actie te komen. 'Nu het bestemmingsplan voor de Klein Plaspoelpolder ter inspraak voor ligt, kunnen inwoners een signaal afgeven door een zienswijze in te sturen', zegt Klazenga.

Ook GroenLinks wil niet dat het besluit van de gemeenteraad wordt teruggedraaid. 'We hebben eerder al geconstateerd dat een extra brug de verkeersproblematiek niet oplost', zegt fractievoorzitter Jeroen van Rossum. 'Bovendien kost het klauwen met geld.'

LEES OOK: Ondernemers in Leidschendam zijn verkeersdrukte door sluis beu en willen extra brug over De Vliet