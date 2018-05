Deel dit artikel:











Den Haag probeert iedereen aan het sporten te krijgen met Stadsspelen Den Haag probeert iedereen aan het sporten te krijgen met Stadsspelen. (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - De campagne om alle Hagenaren aan het sporten te krijgen is weer aan de gang. Sinds deze week worden de Stadsspelen gehouden in Den Haag. Dit is de derde editie. Het Haagse Hout beelfde woensdag haar sportdag, donderdag was het stadsdeel Escamp aan de beurt.

In mei en juni zijn er in elk stadsdeel sportieve evenementen. 'Of je nu acht of 88 bent, sportief of juist niet. Iedereen kan gratis meedoen met leuke, laagdrempelige en sportieve activiteiten en evenementen in ieder stadsdeel', aldus de organisatie. Sportiviteit staat centraal. 'Iedereen moet respectvol met elkaar opgaan', zegt sportleraar Abdel El Karicha. Hij staat langs de kant van het voetbalveld om de boel te begeleiden.

Sportcampus De Stadsspelen worden op 16 en 17 juni 2018 afgesloten. Slotstuk is een groot sportief feest in en rondom Sportcampus Zuiderpark.