West Wekker: verkeerschaos door ongeluk A12 en de Nationale Herdenking

REGIO - Goeiemorgen! Lekker geslapen? We praten je weer helemaal bij in de West Wekker, zodat jij je dag op de hoogte kan beginnen. En we hebben goed nieuws, want vanaf vandaag is de kou uit de lucht!

1. Verkeersinfarct rond Zevenhuizen door ongeluk A12

In de file gestaan gisteren? Dan was je zeker niet de enige. Op de snelwegen rond Zevenhuizen heeft een ongeluk op de A12 donderdagmiddag een verkeersinfarct veroorzaakt. Het verkeer moesten omrijden, waardoor er tijdens de avondspits lange files ontstonden op de A4, A13, A20 en N11. Rond Den Haag, Leiden en Rotterdam stond het muurvast. De A12 was bij Zevenhuizen lange tijd afgesloten; pas na middernacht ging de weg richting Utrecht weer open.

2. 97-jarige Willem Witvliet herdenkt slachtoffers in strijd om vliegveld Valkenburg

Vandaag herdenken we de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en andere oorlogssituaties en vredesmissies. Een belangrijk deel van de strijd tegen de Duitsers vond plaats rond de vliegvelden Ypenburg, Ockenburgh en Valkenburg. En de 97-jarige Willem Witvliet is een van de laatst overlevenden die het nog kan navertellen. Hij deelde zijn bijzondere verhaal over de Slag om Den Haag met ons.

3. Beweging voor iedereen in Den Haag

Voetballen, fiesten en dansen: de Stadsspelen in Den Haag zijn begonnen. Voor de derde keer worden in de verschillende stadsdelen sportieve evenementen georganiseerd. Met deze campagne hoopt de gemeente alle Hagenaren weer aan het sporten te krijgen.

4. Pleitbezorgers buslijn zijn nu tegen: 'De weg is onveilig'

Je strijdt jarenlang voor de komst van een buslijn en als-ie er eenmaal écht komt, trek je je steun voor het plan in. Het gebeurt in Wateringen, waar de Seniorenraad Westland zich keert tegen de route die de HTM heeft bedacht voor de verlengde buslijn 12.

5. Documentaires over de Tweede Wereldoorlog

Vandaag zijn er twee documentaires over de Tweede Wereldoorlog te zien op TV West. Om 16.00 uur wordt de documentaire 'Als bomen konden spreken' uitgezonden. Deze Westdoc gaat over 251 joodse onderduikers die werden gedeporteerd uit twee Haagse psychiatrische instellingen. Aansluitend is om 16.30 uur de documentaire 'De laatste Engelandvaarders' te zien.

Het weer: vandaag opnieuw veel zon, met een temperatuur van rond de zeventien graden. Langs de kust is het wel iets koeler.

Vanavond op TV West: sport en Kinderherdenking in Madurodam

Op 4 mei is er de Nationale Kinderherdenking in Madurodam en TV West is daar live bij. Thema's als herdenken, vrijheid en verzet worden op een laagdrempelige manier bij kinderen onder de aandacht gebracht.

En we trappen het sportweekend af met een wekelijkse vooruitblik op de wedstrijd van ADO en een voorproefje op het topamateurvoetbal dat in het weekend op het programma staat.