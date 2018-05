Deel dit artikel:











Goed nieuws voor de bij: aanleg Honey Highway in Den Hoorn Inzaaien van grond in Den Hoorn voor het behouden van de bijen (Foto: Omroep West)

DEN HOORN - Het gaat niet goed met de bij. Tijd om daar wat aan te doen, zo dachten ze in Den Hoorn. Daar hebben buurtbewoners en ondernemers donderdagmiddag een stuk grond ingezaaid met wilde bloemen. 'Bijen hebben het heel zwaar, want ze hebben nauwelijks te eten. Daarom zaaien we wilde bloemen', aldus Deborah Post van Honey Highway.

De inzaai-actie had nogal wat voeten in de aarde. Daar is namelijk een groot stuk grond nodig en die vind je niet zomaar. Daarom is initiatiefneemster Deborah Post uit Schipluiden vorig jaar een crowdfundingsactie gestart. Het resultaat: tienduizend vierkante meter aan grond dat ingezaaid kan worden. Post is initiatiefneemster van de Honey Highway, een project waarbij bermen van rijkswegen, provinciale wegen, spoorrails en waterdijken ingezaaid worden met streekeigen wild bloemenzaad, zodat bijen meer voedsel hebben. 'We maaien niet en daardoor komen de bloemen terug. Zo blijft er voedsel voor de bijen, stuifmeel en nectar, en daar kunnen ze overwinteren', legt Post uit.

LEES OOK: Deborah haalt ruim 12.000 euro op voor de bijen