Opruimen asbest Hazerswoude-Dorp kan maanden duren

Mannen in witte pakken verwijderen asbest na de brand in Hazerswoude-Dorp. (Foto: MediaTV)

HAZERSWOUDE-DORP - Het kan nog maanden duren voordat al het asbest is opgeruimd dat vrijkwam bij de grote brand in een boerderij in Hazerswoude-Dorp, afgelopen woensdag. Dat voorspelt Marco Kesselaar bij mediapartner Studio Alphen. Het saneringsbedrijf van Kesselaar is verantwoordelijk voor het schoonmaken van de naastgelegen woonwijk. Hij sluit niet uit dat daken moeten worden vervangen en dat tuinen opnieuw moeten worden aangelegd.

'We zijn nu bezig om de openbare wegen en de toegangspaden naar de voordeur van de woningen schoon te maken', zegt Kesselaar tegen Studio Alphen. Mannen in witte pakken lopen met stofzuigers over straat. 'We gaan de grond van de hele straat inspecteren. Als we fragmenten van asbest aantreffen, pakken we die op. Daarna gaan we nog een keer stofzuigen. Daarna komt het laboratorium inspecteren en geeft dat deel van het gebied vrij.'

De eerste straten zijn inmiddels schoongemaakt en vrijgegeven. Vrijdagavond zijn alle openbare wegen weer begaanbaar, zegt Kesselaar. Dan hebben de saneerders de plek van de brandhaard bereikt. 'Hoe dichter we bij de brand komen, hoe meer asbest we vinden op straat. Maar Hazerswoude heeft nog geluk gehad. Een rij woningen vlak naast de boerderij heeft heel veel asbest tegengehouden.'



Daken schoonmaken

Als de straten schoon zijn is het tijd voor de volgende fase. Vanaf steigers en hoogwerkers gaan dan daken schoongemaakt worden. 'De dakpannen moeten afgespoeld worden. Er kunnen ook deeltjes ingebrand zijn in de dakpannen. Als er onder de dakpannen asbest gevonden wordt, zullen er hele daken verwijderd en vervangen moeten worden', aldus Kesselaar.

Hij kan niet inschatten hoeveel van de circa zeventig woningen in het asbestgebied een nieuw dak moeten krijgen. 'Als we dichter naar de brandhaard toe gaan, zal er bij een aantal huizen best wel wat aan de hand zijn.'



Tuinen opnieuw aanleggen

Het speeltuintje aan de Ferdinand Bolstraat is ook nog afgesloten. Dat wordt volgende week schoongemaakt zodat kinderen er weer kunnen spelen. Maar ook in het openbaar groen en in tuinen kan asbest liggen. 'Grote struiken gaan we schudden en kortwieken om te inspecteren. Het hoogpolige gras zal er sowieso uit moeten.'

De kans dat er tuinen zijn die opnieuw moeten worden aangelegd lijkt groot, denkt Kesselaar. 'Alles gaat in overleg. We zullen niet met de botte bijl erin gaan en zeggen: we komen even je tuin leeghalen. Er zijn tuinen waarvan ik nu al denk: haal maar leeg.'



Koeien afgemaakt

Bij de brand in de stal van een boerderij aan de Jan van Goijenstraat raakten woensdag zes mensen gewond. Alle koeien leken op tijd weg te komen, maar vier dieren moesten worden afgemaakt omdat ze zware brandwonden hadden. Er wordt gevreesd voor het leven van tien andere koeien.

LEES OOK: