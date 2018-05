Deel dit artikel:











Wallie in Delftse grachten moet katten in verdrinkingsnood redden De eerste Wallie is bevestigd. | Foto: Omroep West Met behulp van de Wallie kunnen dieren makkelijker uit het water komen. | Foto: Omroep West In totaal worden er tien Wallies opgehangen in de Voorstraat in Delft. | Foto: Omroep West

DELFT - ‘Per jaar zouden er zo’n zestig katten verdrinken in de grachten in Delft. Dat is van de zotte!’ Daarom bedacht Willeke van de Groep een nieuwe manier om dieren in verdrinkingsnood te redden: de Wallie. Met het hulpmiddel, waarvan er vrijdag tien worden opgehangen langs de gracht aan de Voorstraat, kunnen katten makkelijker uit het water komen.

De Wallie is een soort stalen eilandje met gaten. ‘Katten kunnen prima zwemmen, maar ze houden het niet eeuwig vol. De kademuren van de grachten zijn te steil om er op eigen kracht uit te komen. Vanaf de Wallie kunnen ze op de kade springen’, zei Van de Groep vrijdagochtend op Radio West. Willeke kwam op het idee om het hulpmiddel te ontwikkelen toen ze een aantal jaar geleden haar eigen kat kwijt was. Toen ze met foto’s de buurt rond ging, zeiden veel mensen ‘dat hij wel verzopen zou zijn’. Gelukkig werd het dier al snel weer gevonden in een schuur.

Geschrokken van aantal Ze besloot de cijfers van het aantal verdronken katten op te vragen bij de dierenambulance. Ze schrok zo van het aantal van ongeveer zestig per jaar, dat ze meteen aan de slag ging om de Wallie te ontwerpen. De Wallie is er niet alleen om te water geraakte dieren te redden. ‘Ook mensen kunnen zich eraan vasthouden en pasgeboren eendjes kunnen erop uitrusten. Onder de Wallie kunnen vissen paaien, en dat zorgt voor een betere biodiversiteit en schoner water in de grachten’, zegt de initiatiefneemster.

