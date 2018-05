Deel dit artikel:











Uitgeschakelde Raymond van Barneveld geeft Anderson pak slaag Darter Raymond van Barneveld in Ahoy (foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - Ondanks dat Raymond van Barneveld al uitgeschakeld is in de Premier League Darts, boekte hij donderdagavond wel een fraaie zege. De Haagse darter was in Birmingham in de laatste partij van de avond namelijk met 7-3 te sterk voor Anderson.

Titelhouder Michael van Gerwen is al zeker van een eerste plaats in de reguliere competitie van de Premier League Darts. De Brabander was donderdag met 7-2 te sterk voor wereldkampioen Rob Cross. Van Gerwen eindigde op een gemiddelde van ruim 112 punten per beurt. Dat was zijn hoogste moyenne tot dusver in dit jaar. LEES OOK: Raymond van Barneveld pakt punt tegen wereldkampioen darts