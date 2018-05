Man steelt dure regenboogforel: 'Ik had nog maar zeventig cent'

DEN HAAG - Aleksander is duidelijk nog nooit eerder bij de rechter geweest. Aan het begin van de zitting wil hij zijn id-kaart laten zien. Maar de politierechter legt uit dat niet hoeft in Nederland.

Aleksander komt uit Polen. Hij werkt in het Westland, in de kassen en is dertig jaar oud. Hij ziet er netjes uit in zijn lichtblauwe trui. Zijn gezicht is roodbruin van de zon. Hij wordt bijgestaan door een tolk, die vertaalt alles voor hem.

De Pool wordt verdacht van diefstal, blijkt als de officier van justitie de aanklacht voorleest. Maar wat hij nu precies gestolen heeft, dat is onverstaanbaar. 'Wat zegt u precies?' vraagt de tolk. De officier antwoordt: 'een regenboogforel'. 'Een exclusieve, dure vis', verduidelijkt Aleksander via de tolk.



'Nog maar zeventig cent'

Aleksander legt uit dat hij geen geld had: 'Nog maar zeventig cent.' Hij werkte in die tijd bij een uitzendbureau waar hij maar 180 euro in de week verdiende. En de mensen met wie hij toen woonde, wilden hun eten niet met hem delen, vertelt hij.

Maar nu gaat het beter met hem. Aleksander is verhuisd en werkt inmiddels bij een ander uitzendbureau waar hij een baan van veertig uur heeft en gemiddeld 250 euro per week krijgt.



'Eerste en laatste keer'

Wat vindt u er nou van dat u hier zit, wil de rechter weten. Aleksander geeft toe dat hij het genant vindt. 'Ik wil niet meer in dit soort situaties terechtkomen.' De rechter beaamt dat: 'Het is voor het eerst dat u hier zit en ik hoop dat het voor het laatst is.'

De officier van justitie wil Aleksander een boete opleggen. Maar hij twijfelt of de Pool dat bedrag wel in een keer kan betalen. Eigenlijk staat er op de diefstal een boete van 200 euro, maar omdat je dat bedrag niet in termijnen mag betalen, eist de officier een boete van 250 euro. Te betalen in vijf termijnen.



'Dure vis'

Als Aleksander het bedrag van 200 euro hoort zegt hij: 'Dat kan ik wel in een keer betalen, dan koop ik andere dingen niet.' De rechter kan zich hier in vinden. 'De vis is deze keer wel erg duur', zegt hij nog tegen Aleksander. Die is opgelucht. 'Fijne dag' en 'niet tot ziens', wenst hij de rechter toe in gebroken Nederlands.

In het kader van de privacy is de naam van de verdachte gefingeerd.





