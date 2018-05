Woningen Delft ontruimd na gaslek

DELFT - In Delft zijn vrijdagochtend twaalf woningen ontruimd na een gaslek. Het gaslek was ontstaan tijdens graafwerkzaamheden.

Omdat het windstil was, bleef het gas hangen onder de bovengelegen balkonnen. Daarop besloot de brandweer de woningen aan de de Händellaan te ontruimen. Het gasbedrijf is bezig het lek te dichten. Het is niet bekend hoe lang dat zal duren. Ook is niet bekend hoeveel huishoudens zonder gas zitten.

LEES OOK: Doe-het-zelver veroorzaakt gaslek bij plaatsen tuinhekje