Twaalf autoruiten ingeslagen in Zoetermeer

ZOETERMEER - Een slecht begin van de dag voor twaalf auto-eigenaren in Zoetermeer: in de nacht van donderdag op vrijdag zijn de ruiten van hun wagens ingeslagen. Er zijn ook spullen uit de auto's gestolen. Dat meldt de politie.

In eerste instantie kreeg de politie een melding over auto's met ingeslagen ruiten bij de Nelson Mandelabrug en de Zuidweg. Daarna werden ook op het Bredewater en het Driekant kapotte ruiten aangetroffen. Tot nu toe is bekend dat er twaalf auto's zijn vernield, maar de politie sluit niet uit dat het er nog meer zijn.

De recherche doet onderzoek naar de vernielingen en diefstallen en is op zoek naar getuigen. Een aantal eigenaren heeft al aangifte gedaan. Ook wordt door de forensische opsporing gezocht naar sporen.



Station Mariahoeve

In de nacht van woensdag op donderdag werd er ingebroken in zeven auto's die waren geparkeerd bij station Mariahoeve in Den Haag. Voor die zaak is dezelfde nacht nog een 42-jarige Hagenaar aangehouden als verdachte. Hij zit op dit moment nog vast.

De politie laat weten dat de twee zaken vooralsnog los van elkaar worden onderzocht.