Cabaretier Peter Heerschop maakt soloprogramma voor Het Nationale Theater

DEN HAAG - Cabaretier Peter Heerschop presenteert vanaf het nieuwe theaterseizoen exclusief voor Het Nationale Theater in Den Haag een nieuw programma: De Alles Komt Goed Zondagmiddag Show.

De eerste voorstelling van de tweemaandelijks terugkerende show is op 2 december 2018 in Theater aan het Spui. 'Het is een zondagse vertaling van seks, drugs en rock 'n roll in geloof, hoop en liefde', aldus Peter Heerschop. De Alles Komt Goed Zondagmiddag Show is een intiem programma in café-opstelling voor een beperkt aantal bezoekers.

De Lieve Marianne-column van Heerschop die wekelijks in het 538-programma Evers Staat Op is te beluisteren, stopt vanwege het vertrek van de dj, maar keert wel speciaal terug in het theater in een extra uitgebreide versie. Op vrijdag 11 mei vanaf 14.00 uur start de voorverkoop van het nieuwe theaterseizoen via hnt.nl.

LEES OOK: Nationale Theater pakt deze zomer uit met spektakelstuk Ondine