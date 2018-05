Romy gegrepen door pitbull: 'Ik moest haar laten inslapen'

ALPHEN AAN DEN RIJN - Het moest een gewoon uitlaatmoment zijn deze vrijdagochtend. Rond 3.45 uur laat Rick Soeparman (58) uit Alphen aan den Rijn zijn Maltezer leeuwtje Romy uit. Niet veel later wordt de 17-jarige Romy gegrepen door een pitbull. Rick moet Romy laten inslapen. 'Ik heb wel wat traantjes moeten laten.'

Op de Utrechtsestraat ziet hij een pitbull lopen samen met een voor hem nog onbekende vrouw. 'Vanuit mijn ooghoeken zie ik de pitbull achter Romy aanrennen, met de vrouw erachteraan', zegt Rick aangedaan. 'Ze kon hem niet in bedwang houden.' Na enige tijd weet hij Romy los te krijgen van de pitbull en gaat hij naar huis. De maltezer zit op dat moment onder het bloed en Rick besluit om gelijk naar de dierenarts te gaan.

Daar vertelt de arts dat de hond een ingeklapte long en drie gebroken ribben heeft opgelopen door de aanval. De arts legt Rick twee opties voor. Rick: 'Ik had de keuze voor een operatie, met alle gevolgen van dien. Of mijn hond uit haar lijden verlossen en haar in laten slapen.' Met pijn in zijn hart kiest hij voor de tweede optie. 'Ik heb daar natuurlijk wel wat tranen laten lopen natuurlijk', zegt hij geëmotioneerd.



Aangifte

Op het politiebureau krijgt Rick te horen dat het geen nut heeft om aangifte te doen. 'De politie zegt dat het geen opzettelijke daad is geweest. Maar via een omweg en verwijzing van de dierenpolitie kan ik wel aangifte doen.'

De eigenaar van de pitbull is volgens Rick een bekende van de politie. Maar dat ontkent de politie: 'Het is nog onduidelijk wie de eigenaar is, maar de dierenpolitie is wel op de hoogte van de situatie.' Rick is gefrustreerd over deze gang van zaken. 'Het knaagt aan mij waarom de hond niet gelijk is meegenomen. De politie neemt zulke honden altijd mee. Waarom gebeurt dat nu niet?'



'We kunnen nog niks doen'

De politie reageert: 'Wij kunnen op dit moment niks doen omdat er geen aangifte is gedaan. Wij hebben vernomen dat Soeparman maandag aangifte gaat doen, dan zal de politie een onderzoek starten en gaan wij kijken welke maatregelen moeten worden genomen', aldus een woordvoerder.

