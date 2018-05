Man met geweld beroofd van spullen in Rijswijk

RIJSWIJK - Een man is donderdagavond met geweld beroofd van zijn spullen op de Florence Nightingalestraat in Rijswijk. Hij werd op het fietspad tegengehouden door twee mannen en kreeg klappen en schoppen.

Het slachtoffer reed rond 23.30 uur vanuit Den Haag over de Rijner Wateringkade richting de begraafplaats in Rijswijk. Op de Florence Nightingalestraat sloegen de daders toe. Ze dwongen hem met geweld om spullen af te slaan. Toen de man zich verzette, werd hij geschopt en geslagen.

Daarna renden de daders weg richting de kinderboerderij. Eén van hen was 1,70 meter lang en droeg een grijs windjack en een capuchon. De andere man had zijn gezicht bedekt. Hij was 1,80 meter lang, droeg een zwarte trui en een zwarte capuchon.

