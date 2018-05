Deel dit artikel:











Restauranteigenaar aangehouden in onderzoek naar 'moderne slavernij' De politie viel een café en een restaurant in Den Haag binnen. | Foto: Regio15

DEN HAAG - Bij een actie tegen arbeidsuitbuiting in Den Haag is in de nacht van donderdag op vrijdag een man aangehouden. Het gaat om de eigenaar van een Indiaans restaurant op het Paul Krugerplein. De man heeft ook banden met een café aan de Paul Krugerlaan. De man zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

De politie deed onder leiding van het Functioneel Parket invallen bij de twee horecazaken. Deze speciale afdeling van het Openbaar Ministerie houdt zich onder meer bezig met de bestrijding van fraude en ontnemingszaken. Ook zien ze ondermeer toe op onderzoeken van de

Inspectie SZW en de Fiscale Inlichtingen Opsporingsdienst Dienst (FIOD). Deze twee diensten deden donderdagavond mee aan de invallen, die het resultaat waren van een langlopend onderzoek naar arbeidsuitbuiting.

Administratie Een speciaal arrestatieteam van de FIOD deed de inval. Medewerkers van de Inspectie SZW controleerden de administratie van beide bedrijven. LEES OOK: Celstraffen voor Hongaarse familie vanwege seksuele uitbuiting