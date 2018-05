ADO-coach Fons Groenendijk: 'Geen discussie, El Khayati neemt de penalty's'

DEN HAAG - Er is bij Fons Groenendijk geen discussie over mogelijk wie de penalty's bij ADO Den Haag neemt. Spits Bjorn Johnsen kreeg afgelopen zondag tegen PSV een strafschop mee en wilde deze ook graag nemen om meer kans te maken op de topscorerstitel. Maar dat mocht niet, omdat er duidelijke afspraken zijn gemaakt. 'Nasser (El Khayati, red.) neemt de penalty's', geeft Groenendijk duidelijk aan.

'Het is voor mij geen discussie. Ruud Geels noemde mij van de week de domste trainer, omdat ik Johnsen de penalty niet liet nemen. Waarom?', vraagt Groenendijk zich hardop af. 'Nasser is de eerste nemer en Johnsen mist weleens op de training. De spelers hebben het zelf ook opgelost.'

Johnsen - dit seizoen al goed voor zeventien treffers - reageerde not amused toen hij op het veld van onder andere Lex Immers te horen kreeg dat niet hij, maar El Khayati achter de bal mocht gaan staan. Toen El Khayati hem binnenschoot (2-1, red.) was 'de kou' snel uit de lucht. 'Johnsen mag hem zondag nemen, als we met 3-0 voor staan', voegt Groenendijk nog aan zijn verhaal toe.

LEES OOK: Plaatst ADO Den Haag zich voor de play-offs? Mis niets bij Omroep West!