Kinderen met de auto naar de operatiekamer in Bronovo ziekenhuis

DEN HAAG - Kinderen die zijn opgenomen in het Haagse ziekenhuis HMC Bronovo worden vanaf vandaag met een elektrisch autootje naar de operatiekamers gebracht. Volgens het ziekenhuis werkt dit stressverlagend. Het Bronovo heeft de primeur. Binnenkort zullen de wagentjes ook in andere ziekenhuizen met een kinderafdeling rondrijden.

Vrijdag scheuren de kinderen in de auto's door de gangen van het ziekenhuis. De wagens worden met een joystick bestuurd door het personeel. 'Supergaaf. We willen dat kinderen zo comfortabel mogelijk naar de operatiekamer gaan of naar een andere medische handeling', zegt pedagogisch medewerker Tessa Sevink. 'Een ziekenhuisopname is heel ingrijpend. We willen er voor zorgen dat het kind de opname zo goed mogelijk ondergaat.'

De auto's zijn succesvol getest in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. 'Je merkt dat kinderen die met de auto zijn gebracht meer ontspannen zijn en dat ze rustiger onder narcose gaan', zegt Sevink. De wagentjes zijn geschonken door stichting Dada. Het Bronovo heeft drie auto's gekregen. Landelijk worden er 65 aan ziekenhuizen geschonken.



