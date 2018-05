Verkoopverbod voor boek over ex-man

VOORSCHOTEN - Schrijfster Yvonne Floor uit Voorschoten en haar uitgever moeten het boek 'Tot de dood ons scheidt' uit de handel nemen. Dat heeft de Haagse kortgedingrechter besloten. De ex-man van Floor had het verkoopverbod geëist. Hij komt er in het boek namelijk niet goed vanaf.

Het gewraakte boek gaat over hun huwelijk en over Floor's strijd om hun kinderen. De ondertitel van het boek luidt 'Leven met een wraakzuchtige ex'. De ex wordt onder meer beschuldigd van psychische mishandeling en van agressief gedrag tegen de schrijfster in aanwezigheid van de kinderen. Hoewel zijn echte naam niet genoemd wordt in het boek, vond de ex-man dat hij duidelijk herkenbaar was voor de lezer. Ook zouden de beschuldigingen niet kloppen.

Het boek wordt gepresenteerd als een waargebeurd verhaal, constateert de kortgedingrechter. Dan moeten de beschuldigingen in het boek over de man ook ondersteund worden door 'feitenmateriaal'. Daarvan is volgens de rechter echter geen sprake. Hij neemt het de schrijfster ook zeer kwalijk dat ze details over de jeugd en de opvoedsituatie van de twee kinderen prijsgeeft. Hun persoonlijke levenssfeer wordt daardoor ook aangetast.



Rectificatie

De uitgever krijgt in de uitspraak eveneens een forse tik op de vingers van de rechter. Het bedrijf, Bertram + De Leeuw Uitgevers, is niet zorgvuldig te werk gegaan, meent hij. De uitgever moet de verspreiding en de verkoop van het boek vanaf zaterdag stoppen. Exemplaren die al in de winkel liggen, moeten teruggehaald en vernietigd worden.

De schrijfster moet daarnaast op haar Facebookpagina een door de rechter opgestelde rectificatie plaatsen. Daarin komt te staan dat de publicatie van haar boek onrechtmatig is ten opzichte van haar ex-echtgenoot.

