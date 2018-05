Immers en Beugelsdijk gaan gebroederlijk tekeer bij ADO: 'Zo slopen we de tegenstander'

DEN HAAG - 'Wij peppen elkaar op. Ons motto in de wedstrijd is: als jij de tegenstander niet hebt, heb ik hem. Zo proberen we de tegenstander te slopen.' In twee zinnen beschrijft Lex Immers de goede samenwerking met Tom Beugelsdijk binnen de lijnen. De twee spelers zijn 'de waterdragers' van ADO Den Haag en nemen het team op sleeptouw.

En zondag moeten ze dat tegen Roda JC opnieuw doen, in de laatste officiële wedstrijd van het seizoen. 'Voor mij is dit de kers op de taart. We moeten laten zien dat we de kar kunnen trekken om uiteindelijk de play-offs om Europees voetbal binnen te halen.'

'Ik spreek ook vaak met Tom (Beugelsdijk, red.) op de training. Aan het begin van het seizoen vond hij het echt fantastisch dat ik erbij was gekomen en vond het gaaf om met mij te voetballen. Voor mij geldt precies hetzelfde.'



Waardevolste speler

In de laatste thuiswedstrijd van het seizoen werd Immers uitgeroepen tot waardevolste speler. Over het algemeen krijgen spelers die het verschil maken vaak die titel, zoals een topscorer, maar bij ADO was dat deze keer niet het geval. Immers heeft er wel een verklaring voor.

'Ik ben denk ik altijd wel een constante factor geweest. Ik ben blij dat mensen ook zien dat jongens zoals ik, die aanvallend niet het verschil maken, maar wel de balans op het veld bewaren en de gaten dichtlopen, ook belangrijk zijn.'



