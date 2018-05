Voorbeschouwing Roda JC – ADO: ‘Vertrouwen dat wij de play-offs gaan halen is groot’

DEN HAAG - Het vertrouwen bij ADO Den Haag dat zondag de play-offs worden gehaald is groot. Dat laat trainer Fons Groenendijk op de afsluitende persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen Roda JC weten. De Haagse ploeg heeft het niet in eigen hand, maar heeft ten opzichte van de concurrentie wel een makkelijker schema.

Vermoedelijke opstelling:

ADO Den Haag start in de laatste speelronde met dezelfde elf namen als tegen PSV. Dat betekent dat de wedstrijd tegen Roda JC te vroeg komt voor Tyronne Ebuehi. Hij kwakkelt de laatste weken met een liesblessure.

Verwachting ADO-trainer Fons Groenendijk:

'We weten dat Roda in vorm is. Dus het wordt niet makkelijk, maar dat geldt ook voor PEC en Heerenveen. Zij hebben ook geen makkelijke wedstrijden. Het vertrouwen bij ons dat we de play-offs gaan halen is groot.'

Vorig seizoen:

ADO Den Haag verloor vorig seizoen twee punten op bezoek bij Roda JC. In de 86ste minuut scoorde Roda-speler Mitchel Paulissen de gelijkmaker, nadat Edouard Duplan ADO Den Haag op voorsprong had gezet.

Uitgelicht:

De laatste overwinning in Kerkrade behaalde ADO Den Haag op zaterdag 15 februari 2014. Mitchell Schet maakte het enige doelpunt in Kerkrade.

Mis niks van Roda JC - ADO Den Haag:

De 34ste speelronde is zondagmiddag vanaf 14.00 uur LIVE te volgen op 89.3 FM Radio West. Ook via onze social media-kanalen mis je niets van de wedstrijd. Om 16.05 uur schakel je in op TV West om de nabeschouwing LIVE te volgen.