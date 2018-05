Deel dit artikel:











Zoetermeerse hoefde zich niet te legitimeren in eigen huis Een identiteitskaart | Foto: ANP

DEN HAAG - Een vrouw uit Zoetermeer die in juni 2015 aangehouden werd omdat ze zich niet wilde identificeren in haar eigen huis, is vrijgesproken door het gerechthof in Den Haag. Eerder sprak de rechtbank haar ook al vrij voor belediging van een agent, bij hetzelfde voorval. Haar advocaat overweegt nu om schadevergoeding te eisen.

Geschreven door Sander Knura

Politie- en rechtbankverslaggever

In juni 2015 waren agenten afgekomen op een telefoontje van de buren van de Zoetermeerse. De twee zoons van de vrouw hadden ruzie en de vrouw riep het duo tot de orde. De buren klaagden over het lawaai. Toen agenten bij de vrouw in huis waren, weigerde zij haar identiteitsbewijs te laten zien werd ze meegenomen naar het bureau. Na een uur in de cel, mocht ze weer gaan nadat één van haar zoons zich met haar paspoort op het bureau had gemeld.

'Legitimatie niet verplicht' Het gerechtshof besloot dat de vrouw in deze situatie niet verplicht was om zich te legitimeren. De vrouw diende na het hele vooral een klacht in tegen de politie. Daarin beschreef ze waar ze bang voor was: 'Ze hebben vorige keer grof geweld gebruikt, morgen kunnen zij mij neerschieten.' Ook noemde ze de agenten 'nors en onmenselijk. 'Het Openbaar Ministerie vond die bewoordingen te sterk en eiste een geldboete. De rechter sprak haar vrij omdat 'sterke woorden hoeven nog geen belediging te zijn'.