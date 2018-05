Bouwproject Scheveningen stilgelegd om ruzie over geld

DEN HAAG - De bouw van het project ZuidDuin op het Norfolkterrein op Scheveningen is stilgelegd door aannemer Van Wijnen. Aanleiding zou een betalingsachterstand zijn van projectontwikkelaar MRP Development. De projectontwikkelaar ontkent dat er een betalingsachterstand is. Ondertussen hebben tientallen mensen - die eigenlijk volgens de planning in december 2017 in hun nieuwe woning zouden trekken - nog steeds geen nieuwe woning.

'De hele situatie is heel vervelend, maar wij kunnen niet anders', vertelt Van Wijnen-woordvoerder Anneke Lips. Volgens haar heeft MRP sinds oktober vorig jaar geen rekeningen meer betaald en is er inmiddels een betalingsachterstand ontstaan van enkele miljoenen euro's. 'Tot dit financiële conflict is opgelost, is de bouw stilgelegd.'

Volgens MRP Development-directeur Bart Meijer ligt de zaak anders: 'De aanleiding is de enorme vertragingen die het project heeft opgelopen. Wij lopen daardoor enorme schade op, omdat we de kopers moeten vergoeden. Contractueel is de schade op dit moment zodanig groot, dat wij Van Wijnen niets meer verschuldigd zijn. Bovendien hebben we in december nog twee miljoen euro betaald aan Van Wijnen.'



Retentierecht

Door de ruzie heeft de aannemer sinds 1 mei van dit jaar gebruikmaakt van het zogenoemde 'retentierecht'. Bouwrechtadvocaat Annemarie Wiesmeier - Van der Brugge: 'Heel simpel gezegd: jouw horloge is kapot en daarom breng je hem naar de horlogemaker. Deze maakt hem, maar jij wil niet betalen. Dan kan de horlogemaker zeggen dat hij het horloge houdt totdat jij betaalt.'

Aannemer Van Wijnen en projectontwikkelaar MRP hebben later deze vrijdag weer een overleg om tot een oplossing te komen. 'Wij staan hier heel constructief in, want we willen zo snel mogelijk een oplossing vinden voor dit probleem', aldus directeur Meijer. Ook Van Wijnen-woordvoerder Lips is hoopvol dat beide partijen eruit komen.



85 appartementen

ZuidDuin is onderdeel van het grotere project van De Zuid. Dit project ligt rond de derde haven op het Norfolkterrein en bestaat uit in totaal 400 woningen. ZuidDuin is het eerste gedeelte van dit project en zou al in het derde kwartaal van 2017 moeten zijn opgeleverd. Door onder andere een tekort aan bouwpersoneel werd deze deadline niet gehaald.

Het gaat in dat gedeelte om 85 appartementen. Volgens de aannemer moeten er daarvan nog iets meer dan zestig van worden opgeleverd. Het grootste deel van die bouw ligt nu stil. 'Alleen de zaken die nog stonden ingepland voor de komende periode ronden wij af', aldus Lips.

Wanneer het project nu wel wordt afgerond, is nog niet duidelijk.