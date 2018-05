Cateringbedrijf sleept ADO Den Haag voor de rechter

DEN HAAG - Cum Laude Events, een bedrijf dat personeel levert in de catering, spant een kort geding aan tegen ADO Den Haag. Volgens het bedrijf uit Zwijndrecht wil de Haagse club een lopend contract ontbinden.

Cum Laude Events levert vanaf 2012 het personeel voor de horeca in het stadion, tijdens de wedstrijden van ADO Den Haag. Volgens Hans Ritburg eigenaar van Cum Laude Events, heeft ADO op 1 juli 2017 het contract met zijn bedrijf met vijf jaar verlengd.

'Maar in januari kreeg ik een telefoontje van ADO’s commercieel manager Remco van der Veen dat het contract niet geldig is en dat ze niet met ons door willen gaan. Van der Veen vertelde me dat er iets fout is gegaan, hij heeft vorig jaar zomer de overeenkomst ondertekend maar hij was niet tekenbevoegd, zo blijkt nu. Daardoor zou het contract niet rechtsgeldig zijn en kwam daarop de mededeling dat ze willen stoppen met ons', aldus Ritburg, die met het kort geding wil afdwingen dat ADO het contract dat nog vier jaar doorloopt, respecteert.



Nieuwe partij

ADO zou in de Haagse cateraar MJR TOM inmiddels een nieuwe partij hebben gevonden. ADO-directeur Mattijs Manders wil niet reageren in aanloop naar het kort geding, dat aanstaande maandag dient voor de rechtbank in Den Haag.