Kijk hier de Nationale Kinderherdenking Madurodam De Nationale Kinderherdenking in 2017 | Foto: ANP

DEN HAAG - Ieder jaar op 4 mei 2018 is er de Nationale Kinderherdenking in Madurodam. Dit jaar is TV West daar live bij. Tijdens deze herdenking spelen kinderen de hoofdrol. Het thema dit jaar is 'verzet'.

Door middel van zang, dans en toneel wordt het thema uitgebeeld. De herdenking is zo samengesteld dat het kinderen aanspreekt. 20.30 uur: de herdenking is inmiddels afgelopen. We proberen zo snel mogelijk de video van de herdenking in dit bericht te plaatsen.

