Gedenkteken voor verongelukte militairen 1944 in Alphen: 'We hoorden jongens kermen'

Deze Halifax werd neergehaald door de Duitsers en stortte neer in Alphen | Foto: via Studiegroep Luchtoorlog Drenthe

De militairen uit Canada en Engeland die in het neergestortte vliegtuig zaten | Foto via Studiegroep Luchtoorlog Drenthe, Rob Wethly

DEN HAAG - 'Het was onrustig in de lucht. Er vlogen heel veel vliegtuigen om bommen te gooien in Duitsland. Maar ze werden beschoten door de Duitsers. Het vliegtuig stortte brandend tegen een dijksloot aan. Wij keken door dakraam, het was een grote vuurzee.' Ooggetuige Gerrit Vos (87) uit Alphen aan den Rijn vertelt het verhaal van een neergeschoten vliegtuig in de nacht van 16 op 17 juni 1944. Aan boord zaten zes Canadezen en één Brit. Zij kwamen alle zeven om het leven. Na al die jaren komt er eindelijk een monument voor de geallieerde militairen. Mede dankzij Gerrit, zijn dochter Anjo Duijkers en Jarno Haze.

Gerrit was 9 jaar toen de oorlog uitbrak. De nacht van de neergestortte halifax weet hij zich nog goed te herinneren. 'De bommenwerper vloog brandend over ons huis. Tien tellen later stortte die neer. Dat was heel angstig. We hoorden de jongens nog kermen.'

Ook de familie van Jarno Haze heeft het meegemaakt. Het ongeluk gebeurde in de achtertuin van zijn ooms. 'Zij zijn het veld in gegaan en hebben lichaamsdelen zien liggen, zoals benen.' Jarno heeft de geschiedenis van het bombardement uitgezocht. 'Ze vlogen naar Duitsland om een synthetische oliefabrike te bombarderen. Dat is mislukt. Op de terugweg werden ze geraakt. Een poging om te landen in Alphen ging fout.'



Gedenkteken winkelcentrum Herenhof

Het is een verhaal dat niet veel mensen kennen. Daarom wil Gerrit Vos dat er een gedenkplek bij winkelcentrum Herenhof komt voor de omgekomen soldaten. Samen met de inmiddels overleden ooggetuige Jacques Plomp nam hij initiatief voor een gedenkteken. Maar dat was lastiger dan gedacht. Volgens Gerrit hadden de gemeente en de veteranenvereniging nauwelijks interesse.

Gerrits dochter Anjo besluit te helpen. 'Ze zei: ik ga er mee verder. Binnen een jaar heeft ze heel veel voor elkaar gekregen. Daar ben ik heel blij mee', zegt een emotionele Gerrit. Volgende maand komt een bord met namen en foto's van de bemanningsleden. Daarbij komt een bankje met een graffitischildering van een halifax met zeven vredesduiven, die staan voor de zeven slachtoffers.



'Ze hadden nog een heel leven voor zich'

Nu Gerrit ouder wordt komt het verdriet naar boven. 'Nu ik zelf kleinkinderen heb die zo oud zijn als de omgekomen militairen. Zij hadden nog een heel leven voor zich, ze vochten voor onze vrijheid', vertelt Gerrit met tranen in zijn ogen. Hij wil dat de deze verhalen worden doorverteld, om de herinnering levend te houden.

De dag van de bevrijding weet Gerrit nog heel goed. 'We zaten met het hele gezin in onze kleine keuken. De buurman kwam zeggen dat Duitsland had verloren. We wisten dat de oorlog voorbij was. We begonnen met z'n allen uit volle borst het Wilhelmus te zingen. Mijn ouders huilden van blijdschap. Ze hebben veel meegemaakt, het was heel spannend en gevaarlijk', vertelt Gerrit huilend.

