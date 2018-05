Deel dit artikel:











Aanhouding na dodenherdenking Waalsdorpervlakte De Bourdonklok op de Waalsdorpervlakte | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Na de dodenherdenking op de Waalsdorpervlakte in Den Haag is een man opgepakt voor ordeverstoring. De aanhouding was na 20.15 uur. Volgens de politie heeft het de herdenking niet verstoord.

De politie heeft de man meegenomen naar het bureau voor verhoor. Hij is een bekende van de politie. Wat hij precies deed is niet bekendgemaakt.