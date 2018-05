IN BEELD: Den Haag herdenkt op de Waalsdorpervlakte

DEN HAAG - Traditiegetrouw is vrijdagavond op de Waalsdorpervlakte twee minuten stilte gehouden voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Daarna mogen bezoekers langs het monument lopen terwijl de Bourdonklok luidt.

De herdenking zelf is rustig verlopen. Rond 20.15 uur is een man aangehouden vanwege ordeverstoring. Hij is een bekende van de politie en meegenomen naar het bureau voor verhoor.





