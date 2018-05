Veel zon en muziek op Bevrijdingsdag

DEN HAAG - Veel muziek en naar verwachting uitbundige zonneschijn. Dat zijn zaterdag de ingrediënten van Bevrijdingsdag. Centraal thema is verzet. Volgens Jordi Bloem van MeteoGroup wordt het een schitterende Bevrijdingsdag. Er is vrijwel geen wolk te zien en de temperatuur komt zaterdagmiddag op 20 tot 21 graden uit.

Op het Malieveld in Den Haag wordt dit jaar voor de elfde keer het Bevrijdingsfestival gehouden. Onder anderen Rondé, dj Fedde le Grand, saxofoniste Candy Dulfer en The Voice-finalist Samantha Steenwijk komen optreden. Het festival wordt afgesloten door twee Haagse acts: Di-rect en dj Matsoe Matsoe. In totaal zijn er bijna veertig optredens. Het festival begint rond 12.00 uur en eindigt rond 23.00 uur.

In Alphen aan den Rijn wordt dit jaar voor de derde keer het Bevrijdingsfestival op het Rijnplein gehouden. De hoofdact wordt verzorgd door Glennis Grace. Daarnaast treden onder anderen Helemaal Top en The Roostriders op. Het gratis festival begint rond 15.30 uur en wordt afgesloten door The Partysquad.



Omroep West erbij

Ook verslaggevers van Omroep West zijn zaterdag op pad om te kijken en horen hoe onze regio Bevrijdingsdag viert. Op de website, de app en de social media van Omroep West kan je zien wat er zich op de diverse bevrijdingsfestivals afspeelt. Van het Haagse bevrijdingsfestival is op 12 mei een samenvatting te zien op TV West.

Ambassadeurs van de Vrijheid zijn dit jaar rapper Ronnie Flex & Deuxperience, dj Fedde Le Grand en de Nederlands-Nieuw-Zeelandse band MY BABY. Met helikopters van Defensie vliegen ze van festival naar festival waar ze aandacht vragen voor de thema's vrijheid en onvrijheid. Er zijn 14 Bevrijdingsfestivals.