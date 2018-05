'Verdachte dood Orlando Boldewijn beschuldigd van stalking en bedreiging'

DEN HAAG - De 27-jarige Hagenaar die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Orlando Boldewijn wordt door diverse bezoekers van homo-chatsite Grindr beschuldigd van stalking en bedreiging. In het AD vertellen een aantal betrokkenen zaterdag dat ze aangifte willen doen tegen de man.

Volgens de initatiefnemer van de actie, een 22-jarige Rotterdammer, heeft de Haagse man twee gezichten. 'Als hij op Grindr werd afgewezen, leek het wel of hij kortsluiting kreeg. Hij pikte dat niet. Dan begon het dreigen en stalken. We hopen dat de politie onze aangifte in behandeling neemt en hem confronteert met ons verhaal. Hij moet gaan praten.'

Een andere man vertelt uit eigen ervaring dat hij 'heel agressief kon zijn op Grindr'. 'Ik moest hem ook niet, maar als je hem blokte kwam hij onder een andere identiteit terug en bleef hij achter je aanjagen.' Eén van de betrokkenen werd na een blokkade drie keer door de verdachte benaderd, met een nieuw profiel.



Aanhouding

In de zaak rond de dood van Orlando werd de 27-jarige Hagenaar op zondag 22 april aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij zijn dood. Twee dagen later werd hij weer vrijgelaten, hoewel de man wel verdachte blijft in de zaak.

De 17-jarige Orlando uit Rotterdam kwam zondag 18 februari na een afspraak in Den Haag niet meer thuis. Hij bleek voor het laatst gezien te zijn in Den Haag. Op 26 februari werd het lichaam van Orlando na een anonieme tip gevonden in het water De Blauwe Loper in Ypenburg.



'Aan lot overgelaten'

Afgelopen week kwam de oom van Orlando met een verhaal naar buiten dat de verdachte hem aan zijn lot zou hebben overgelaten. Volgens de oom heeft de verdachte tegenover de politie toegegeven dat hij op de avond dat Orlando verdween, 18 februari, een afspraakje met hem had op zijn vissersboot, in de Haagse wijk Ypenburg.

Na de afspraak zou hij Orlando aan land hebben gezet. De oom vertelt dat op camerabeelden van die avond te zien is dat Orlando daarna in de wijk rondloopt om vervolgens in het water te belanden.



Geen reactie

De verdachte heeft niet gereageerd op de beschuldigingen in het AD.