Man die schoonvader wurgde met hondenriem in hoger beroep

DEN HAAG - De 51-jarige Menno R., die acht jaar de gevangenis in moet omdat hij zijn schoonvader met een hondenriem heeft gewurgd, gaat in hoger beroep tegen zijn straf. Dat bevestigt zijn advocaat desgevraagd aan Omroep West.

Op 17 juni 2017 komt de schoonvader ongewild bij R. langs. Ze komen bij elkaar om te spreken over misbruik, omdat de schoonvader de vrouw van R. misbruikte. De 74-jarige man reageert lachend en kwetsend over het onderwerp. Na een paar opmerkingen sloegen bij R. de stoppen door'. De 51-jarige Bodegraver slaat een hondenriem om de nek van zijn schoonvader en trekt deze aan totdat de man stopt met ademen.

Eind april legde de rechtbank in Den Haag acht jaar cel op tegen de man, een jaar meer dan de eis van het Openbaar Ministerie. Volgens de advocaat van R. was de moord een daad uit psychische overmacht. De rechter oordeelde dat daar geen sprake van was. 'Menno R. heeft zijn schoonvader op brute wijze vermoord.' Daarom werd hem een jaar meer gevangenisstraf opgelegd dan de oorspronkelijke eis.