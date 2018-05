'Knappe' redding van kat door brandweerman

DELFT - Arme kat, moet de eigenaresse uit Delft gedacht hebben. Het beestje zat zaterdag op het dak van haar huis in de zomerse zon en durfde niet meer naar beneden. Ze was bang dat de felle zon te warm zou zijn voor de kat en belde de brandweer.

Die rukte uit om het beestje van het dak op het Oosteinde te halen. Eerste ter plaatse met ladder was de meest fotogenieke brandweerman van het team. Hij haalde de kat van het dak en had onderweg naar beneden nog even de tijd om te poseren op de ladder.

Zo was deze kat op Bevrijdingsdag bevrijd uit zijn warme positie. Eind goed al goed.